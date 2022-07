Tijdelijk snorkelverbod bij Egyptische badplaats na dodelijke haaiaanval

De kust ten zuiden van de Egyptische badplaats Hurghada is tijdelijk gesloten voor duikers, snorkelaars en vissers vanwege een dodelijke haaiaanval. Een makreelhaai beet vrijdag een arm en been af van een Oostenrijkse toerist. De 68-jarige vrouw is later bezweken aan haar verwondingen.

Naar aanleiding van het incident is het toeristische kustgebied de komende dagen dicht voor alle activiteiten op zee. Het komt er zelden voor dat een toerist om het leven komt als gevolg van een haaienbeet.

Het slachtoffer was afkomstig uit de Oostenrijkse deelstaat Tirol. Ze zou getrouwd zijn geweest met een Egyptenaar. Toen ze vrijdag ging snorkelen werd ze aangevallen door de makreelhaai, een soort die ongeveer vier meter lang kan worden.

Roodgekleurd zeewater

Op sociale media circuleren beelden van de nasleep van de aanval. Ondanks zwaar bloedverlies poogde de Oostenrijkse de kant te bereiken. Omstanders probeerden haar vanaf een kade te helpen. Het is onduidelijk hoe ze uiteindelijk aan land is geraakt. De vrouw werd in slechte staat naar een privékliniek gebracht. Uiteindelijk konden artsen niet meer voorkomen dat ze overleed.

Dodelijke haaiaanvallen zijn in het Egyptische deel van Rode Zee vrij zeldzaam. De afgelopen decennia zijn er zo'n zes geregistreerd. Onder meer in 2010 en 2015 kwamen er snorkelaars door een haaienbeet om het leven. Het gebied is enorm populair onder snorkelaars en duikers.