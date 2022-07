Depay geniet, verbindt en denkt niet aan transfer: 'Ben speler van Barcelona toch?'

Kijk hieronder naar de reportage over het door Depay georganiseerde evenement in Rotterdam:

Assistent-bondscoach Edgar Davids was er ook. "Het is belangrijk mensen bij elkaar te brengen", zei Depay.

Memphis Depay zit niet stil in zijn vakantie. Zaterdag vloog hij op en neer naar Rotterdam. Op zoek naar verbinding bij het Red Bull Street Rhythm by Memphis Depay, een evenement waar straatvoetbal, mode, kunst en muziek met elkaar werden verweven.

"Naast het werk voor mijn foundation ben ik in Ghana ook gewoon op zoek naar mijn roots", zei Depay. "Ik weet waar ik vandaan kom, heb een Nederlandse moeder en een Ghanese vader. Eigenlijk wist ik niet veel van mijn Afrikaanse kant. We laten zien hoe mooi het daar is."

Grateful to meet the president of a country that I love so much. Coming back home feels always amazing and Ghana is the future y’all stay tune! 🇬🇭🇬🇭🇬🇭 Oh and you know I had to bring a jersey of the best club in the world for the mister President 😉 pic.twitter.com/qL8SPCT8jd

Depay is trots bij "de beste club van de wereld" te spelen. Al is de vraag of zijn toekomst in Catalonië ligt. De Spaanse sportkrant AS bracht naar buiten dat Memphis bij een juist bod mag vertrekken van trainer Xavi. Depay kwam vorig jaar transfervrij over van Olympique Lyonnais.

Onder Ronald Koeman was Depay een vaste waarde en dat bleef hij aanvankelijk onder Xavi, maar in de tweede helft van het afgelopen seizoen moest hij het regelmatig doen met invalbeurten. Zijn contract loopt nog één jaar door.

Over Barcelona wil Depay in Rotterdam weinig kwijt, laat staan over een vertrek. Op 11 juli moet Depay zich weer melden in Camp Nou en daar kijkt hij naar uit. "Ik ben speler van Barcelona toch? Punt."