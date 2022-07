Etappe 3: laatste kilometers door Denemarken met wederom kans voor sprinters

De startplaats van etappe drie staat in elk geval niet bekend als wielerstad. Vejle is voornamelijk een voetbalstad. De plaatselijke club Velje BK werd vijf keer Deens kampioen en plaatselijke held Thomas Gravesen schopte het tot Real Madrid.

De derde etappe van deze Tour de France is de laatste kans voor de Deense renners om zich in eigen land te laten zien. De Tourkaravaan vertrekt maandag op de eerste rustdag naar Frankrijk, om daar verder te koersen.

Toch bracht Vejle ook wielertalent voort, al reed die wel rond met de Zwitserse nationaliteit. Tony Rominger werd geboren in de Deense stad op het schiereiland Jutland als zoon van een Zwitserse vader en Deense moeder.

Laatbloeier

Rominger kwam pas op latere leeftijd in aanraking met de wielersport, toen hij met zijn vader naar Zwitserland was verhuisd. Hij werd professional op 25-jarige leeftijd en won zijn eerste grote wedstrijd toen hij 28 jaar was.

Het stond een grootse carrière niet in de weg. In 1992, 1993 en 1994 won hij de Ronde van Spanje en in 1995 was hij de beste in de Giro d'Italia. De Tour de France won hij nooit. Een tweede plaats in het algemeen klassement van 1993 was zijn beste prestatie. Wel pakte hij drie etappezeges in dezelfde editie.