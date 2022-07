Boerenbemiddeling moet meer zijn dan een paar gesprekken met een oud-bestuurder

Nederland kreeg de afgelopen week te maken met de heftigste boerenprotesten tot nu toe, zoals snelwegblokkades, boeren die politiewagens aanvielen en relschoppers die door een blokkade bij het huis van minister Van der Wal voor Stikstof heen braken. De Tweede Kamer probeerde de druk van de ketel te halen door voor te stellen een bemiddelaar te benoemen tussen kabinet en boeren.

Het kabinet weet nog niet hoe die bemiddeling vorm moet krijgen. Bemiddeling is geen verkeerd idee, zeggen deskundigen, maar het kabinet moet er niet te makkelijk over denken.

Eerst moet je het doel vaststellen. "Werkt de bemiddelaar aan een oplossing voor de stikstofcrisis, of aan de onderstroom?", zegt emeritus-hoogleraar mediation Dick Allewijn. "Die onderstroom is wantrouwen in de overheid. Eerst moet je werken aan herstel van vertrouwen."

Het probleem is volgens Allewijn dat degenen die de regels bepalen (in dit geval het kabinet) het vaak alleen maar over de inhoud willen hebben. "Terwijl burgers of andere benadeelden juist het gevoel hebben: dit is niet eerlijk. Je moet het eerst hebben over waarom het vertrouwen weg is."

Autoritair bestuur

Beleidsbemiddelaar Aik Kramer, voorzitter van de Vereniging Mediators Overheid, is het daarmee eens: "Bij conflicten over overheidsbeleid voelen burgers zich vaak niet eerlijk behandeld." Zelfs als het uiteindelijke resultaat van beleid in hun voordeel uitvalt, kunnen burgers toch boos worden als ze onrechtvaardigheid ervaren. "En andersom accepteren ze een uitkomst die nadelig is als ze het gevoel hebben betrokken te zijn."

Kramer zegt dat de overheid daar structureel in tekortschiet. "De strategie is beslissen, aankondigen, verdedigen. Dat is een autoritaire manier van besturen en mensen slikken dat niet meer."

Langs de provinciale weg wonen tussen Steenwijk en Marknesse kijken boeren vol wantrouwen naar Den Haag: