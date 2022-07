Anti-islamactivist van de weg gereden na koranverbranding in Oslo

Thorsen raakte bij het ongeluk lichtgewond, net als andere inzittenden van de auto. De bestuurder van de andere auto is gearresteerd op verdenking van moedwillig aanrijden en het veroorzaken van ernstige verwondingen. Voorafgaand aan het ongeluk is te zien hoe Thorsen een koran in brand steekt en ruzie krijgt met omstanders die het vuur proberen te doven.

Thorsen zegt dat hij toestemming had gevraagd om dit weekend een anti-islam-demonstratie te houden, maar dat deze was verboden door de politie omdat die tot ongeregeldheden zou kunnen leiden.

De anti-islamactivist stak de afgelopen jaren vaker korans in brand, naar eigen zeggen uit protest tegen "de islamisering van Noorwegen". Hij werd al eens veroordeeld voor haatzaaien.