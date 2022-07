Nieuwe overstromingen in Sydney, duizenden inwoners geëvacueerd

In de plaats Warragamba, ten westen van Sydney, is een dam overstroomd. In een rivier bij Sydney kwam een man om het leven die door het extreme weer met zijn kajak was omgeslagen.

Correspondent Meike Wijers vanuit Sydney:

Het komt voor veel mensen als een schok dat het zo kort na de vorige overstromingen alweer zo ver is. Sommige mensen waren pas net de verwoesting na de overstromingen van maart te boven. De vrees is dat het water dit keer zelfs hoger komt dan een paar maanden geleden.

De hulpdiensten zijn er enorm druk mee. Er zijn al verschillende mensen gered en er worden evacuatiecentra opgezet. Toch zijn er nu al gebieden die volledig afgesneden zijn van de buitenwereld door de overstromingen.

Hulpdiensten dringen erop aan dat mensen niet in hun auto of te voet moeten proberen overstroomd gebied te ontvluchten. In maart zijn verschillende mensen in hun auto omgekomen of door het water meegesleurd.

De komende 24 uur zijn cruciaal. Er wordt nog meer regen verwacht, de hoop is dat mensen op tijd voorzorgsmaatregelen hebben genomen en naar vrienden of familie in hoger gelegen gebied zijn vertrokken."