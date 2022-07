Rebekka Timmer verkozen tot nieuwe voorzitter van Bij1

Rebekka Timmer is de nieuwe voorzitter van politieke partij Bij1, melden NRC en Het Parool. 74 procent van de leden steunde vandaag haar kandidatuur op de algemene ledenvergadering, hoewel de selectiecommissie een negatief advies uitgaf over haar mogelijke voorzitterschap.

Timmer is de opvolger van Jursica Mills. Die stapte ruim een week geleden op als voorzitter van Bij1. Volgens haar stond de partij bol van "toxiciteit, vriendjespolitiek en tegenstrijdigheden". Met het wegvallen van Mills had Timmer geen tegenkandidaten meer.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen stond Timmer derde op de lijst van Bij1. Ze is nu medewerker van partijleider Sylvana Simons in de Kamer. Voor de functie van partijvoorzitter achtte de selectiecommissie haar echter niet geschikt: "Rebekka heeft duidelijk gemaakt een specifieke visie voor de koers van de partij voor ogen te zien en wenst deze koers als voorzitter van het partijbestuur te varen", staat in het negatieve advies.

"De nadruk op het belang van visie boven het belang van samenwerken en het bereiken van consensus binnen het landelijke bestuur kan processen van binnen het aankomend landelijke bestuur sterk bemoeilijken." Daarnaast zag de selectiecommissie te weinig oog bij Timmer voor praktische bestuurlijke taken die bij voorzitterschap komen kijken.

Ook de Amsterdamse tak van Bij1 keerde zich tegen de kandidatuur van Timmer. Verschillende andere leden steunden Timmer juist wel. Dat voerde de afgetreden voorzitter Mills aan als een van de redenen voor haar vertrek: "Als minder bekende leden een negatief advies krijgen, vinden ze dat oké. Maar bij Rebekka gaan mensen actie ondernemen", zei ze in Het Parool.