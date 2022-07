Sensation maakt comeback met dancefeest 'oude stijl' in Arena

Thema van het terugkerende feest is volgens organisator ID&T Group 'YES'. Een verwijzing naar de vrijheid die feestvierders weer hebben na de pandemie, zegt ID&T Events-directeur Milan Raven.

Sensation, een van de grootste dancefeesten van Nederlandse bodem, is na vijf jaar terug in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Het feest is uitverkocht: met bijna 40.000 verwachte bezoekers lijkt Sensation opnieuw een hit.

Er zijn optredens van dj's als Diplo, Acraze, Oliver Heldens en het duo Sunnery James & Ryan Marciano. Daarmee wordt vooral de nadruk gelegd op housemuziek. Eerdere edities van het evenement legden de nadruk op trance.

Einde 'oude' Sensation

De tanende populariteit van elektronische dansmuziek was een van de redenen waarom in 2017 afscheid werd genomen van Sensation in de Arena. Ook zette een geweldsincident het feest in een slecht daglicht. In 2012 werd op Sensation White zakenman Koen Everink ernstig mishandeld door kickbokser Badr Hari.

De belangrijkste reden om te stoppen was volgens de organisatoren dat Nederland toe was aan iets nieuws op dance-gebied. Daarom werkte de organisatie aan een nieuw concept in de Arena. Dat nieuwe evenement moest in 2020 tijdens Beyond Sensation gelanceerd worden, maar dat kwam door de pandemie niet van de grond.

Het nieuwe concept werd in de ijskast gezet; vandaag is er een 'reguliere' editie van Sensation. "Wel in een nieuw jasje", zegt Raven. "We gaan vanavond weer het leven vieren, dat is onze missie."

Nieuw publiek

De nieuwste editie van Sensation is niet zozeer bedoeld als een reünie, legt Raven uit. Door nieuwe artiesten aan de line-up toe te voegen is specifiek gericht op een jonger en nieuw publiek. "Maar er zijn ook dj's aanwezig die op vorige edities kwamen, speciaal voor de vroegere bezoekers. Iedereen is natuurlijk welkom."

Het dancefeest kenmerkte zich in het verleden door de witte kleding van bezoekers, grote verlichte decors en lasershows. Daar is vanavond ook geen gebrek aan, zegt Raven.

Het nieuwe concept wordt later mogelijk alsnog gelanceerd. Hoe dat eruit komt te zien en in welk jaar het te bezoeken is, kan Raven nog niet zeggen.

Het is de 19e keer dat Sensation in Nederland wordt gehouden. In totaal zijn er over de hele wereld 135 edities gegeven.