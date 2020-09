Djokovic schuldbewust na diskwalificatie op US Open: 'Spijt mij ontzettend'

Novak Djokovic is in de vierde ronde van de US Open gediskwalificeerd. De Serviër raakte in zijn partij tegen de Spanjaard Pablo Carreno Busta gefrustreerd toen hij zijn servicegame verloor, waarop hij een bal wegsloeg en daarbij een vrouwelijke lijnrechter op de keel raakte.

Conform de regels restte de hoofdscheidsrechter daarna niets anders dan de Servische nummer één van de plaatsingslijst te diskwalificeren. Enkele uren na het incident betuigde Djokovic op Instagram zijn spijt. "Het maakt me erg verdrietig en leeg. Gelukkig voelt de lijnrechter zich goed. Het spijt mij ontzettend dat ik haar zoveel stress heb bezorgd. Onbedoeld. Maar zo fout."

Het was bepaald geen wilde of woeste uithaal waarmee Djokovic de bal wegsloeg, maar de regels schrijven voor dat wanneer een speler door onbeheerst gedrag een official belaagt of blesseert diskwalificatie het gevolg is.

Minutenlange discussie

Hij sloeg de bal bijna achteloos en zonder te kijken weg. Toen hij merkte dat hij een vrouwelijke lijnrechter had geraakt, stak Djokovic meteen geschrokken zijn hand op en liep naar de lijnrechter toe om zijn excuses te maken.

Hoewel Djokovic tijdens een minutenlange discussie met de umpire en hoofdscheidsrechter nog probeerde het noodlot af te wenden, zag de hoofdscheidsrechter geen reden de hand over het hart te strijken, waarna Djokovic met gebogen hoofd de baan verliet.