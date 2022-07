Oranjehockeysters winnen na bewogen periode met ruime cijfers van Ierland op WK

Het eerste kwart leverde een handjevol kansen op waarbij Oranje er niet in slaagde de openingstreffer te maken. De beloning liet nog even op zich wachten en kwam pas in het tweede kwart: met een simpele beweging zette Yibbi Jansen op de kopcirkel twee tegenstanders opzij en wist ze Maria Verschoor te bereiken.

De altijd nuchtere Eva de Goede, doorgewinterde routinier van het Nederlandse team, werd bij het horen van het volkslied overmand door emoties. De Goede is na lang blessureleed weer terug in Oranje, dat de drievoudig olympisch kampioen op tijd fit zou zijn voor het WK lag niet in de lijn der verwachting.

De Nederlandse hockeyvrouwen hebben op het wereldkampioenschap de eerste wedstrijd met 5-1 gewonnen van Ierland. Na een stroeve start kwam Oranje los en werd Ierland uiteindelijk met ruime cijfers aan de kant gezet. Het wereldkampioenschap in Nederland en Spanje is voor Oranje het eerste eindtoernooi na de turbulente periode die na de gouden Olympische Spelen van Tokio aanbrak.

Verschoor dacht met een schijnbeweging voorbij de keeper te zijn, maar het linkerbeen van de uitkomende Ayeisha McFerran haalde de Nederlandse onderuit. Een strafbal was het enige juiste oordeel en wie anders dan Frédérique Matla nam plaats achter de bal. Ze faalde niet en tekende voor de 1-0.

In tegenstelling tot keeper Anne Veenendaal had haar collega aan de andere kant van het veld, McFerran wel een hoop te doen. De Ierse keepster kon de schade in de eerste helft nog beperken maar moest in de tweede helft haar meerdere erkennen in Oranje.

Bij de achtste strafcorner van de wedstrijd was het dan eindelijk raak voor de ploeg van Mülders, Jansen wist met haar sleeppush de bal precies tussen de keeper en lijnstopper te plaatsen en bracht de stand naar 2-0.

Aansluitingstreffer

Even leek het erop dat Ierland in deze reprise van de verloren WK-finale van 2018, zich niet nog een keer een nederlaag van 6-0 wilde permitteren. De eerste en enige strafcorner in de wedstrijd voor Ierland verdween voor Nederland ongelukkig in het doel: 2-1.

Maar Oranje dacht er het zijne van, WK-debutant Sabine Plönissen (met slechts 9 interlands achter haar naam) vond bij een strafcorner met een snoeiharde flats hetzelfde gaatje als Jansen. De 27-jarige Plönissen wist de frons van bondscoach Mülders te veranderen in een grote glimlach.