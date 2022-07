Miljoen mensen bij jubilerende Pride-parade in Londen

Niet eerder kwamen er zoveel mensen op de tocht door de stad af. Meer dan 30.000 mensen liepen mee, onder wie deelnemers van de eerste Britse Pride-parade uit 1972. Toen kwamen er een paar honderd mensen op de tocht af en was de politie massaal op de been.

In het centrum van Londen hebben meer dan een miljoen mensen de jubilerende Pride-parade bezocht. Het was de vijftigste editie van de mars voor de rechten van lhbti'ers en de eerste Pride sinds de uitbraak van het coronavirus.

Ook prominente politici liepen mee, zoals Labour-leider Starmer en burgemeester Khan van Londen. Hij waarschuwde dat de lhbti-gemeenschap nog altijd te maken heeft met gevaren. Hij verwees onder meer naar de terreurdaad in Oslo.

"Vorige week zagen we nog een aanslag in Oslo, een paar uur voor de parade", zei Khan. "Discriminatie, vooroordelen en geweld zijn nog steeds een gevaar voor deze gemeenschap. We lopen vandaag voor open, inclusieve wereld die iedereen accepteert."

Agenten liepen vandaag mee op persoonlijke titel en niet namens de politie. In vorige edities was dat wel geval. De organisatie had de Londense politie gevraagd geen afvaardiging te sturen, omdat er binnen de lhbti-gemeenschap veel onvrede is over het onderzoek naar de moorden op vier jonge homoseksuele mannen door seriemoordenaar Stephen Port.