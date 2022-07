Watercrisis in Delhi, wijken staan droog na hittegolven

De Indiase hoofdstad New Delhi kampt met een tekort aan water. Het is een gevolg van de hittegolven van de afgelopen maanden. Die begonnen veel eerder in het jaar dan normaal, wat experts toeschrijven aan klimaatverandering.

Sahin, een 22-jarige moeder van drie kinderen, staat al sinds 06.00 uur met een emmer op straat te wachten. Wanneer de tankwagen van de overheid water komt brengen, weet ze niet. "Soms komt 'ie vroeg, soms laat. Soms ook niet."

Haar gezin van twaalf, met meerdere broers, schoonzussen en kinderen, is volledig afhankelijk van de tankwagen. "We hebben leidingwater thuis, maar dat komt nu al een dag of vijf niet. Gewoonlijk kunnen we ons hiermee wassen, kleren wassen en het toilet doorspoelen. Het water uit de tankwagen gebruiken we dan alleen om te koken en te drinken. Maar nu moeten we er alles mee doen."

Watercrisis

Steeds meer wijken in de regio Delhi krijgen geen of minder water uit de kraan. Het stadsbestuur spreekt van een crisis en heeft de aangrenzende deelstaat Haryana gevraagd "uit humanitaire overwegingen" meer water uit de rivier Yamuna naar Delhi te laten stromen. De Yamuna is de voornaamste bron van Delhi's water, maar staat nu op veel plekken in de stad droog.

Zo ook naast het hutje van visser Satnarain Saini. Hij wijst naar het gras naast de hut. "Normaal komt het water tot hier." Nu is het bijna honderd meter lopen naar zijn bootje, over een kurkdroge, gespleten rivierbedding.