Palestijnen overhandigen kogel die Al Jazeera-journalist doodde aan VS

De kogel waarmee de Palestijnse Al Jazeera-journalist Shireen Abu Akleh werd gedood op de Westelijke Jordaanoever wordt door de Palestijnen aan de Verenigde Staten overhandigd. Dat zegt de hoofdaanklager van de Palestijnse Autoriteit. Verder maakte hij geen details bekend.

Mogelijk is het een tussenoplossing voor het Israëlische verzoek om de kogel. De Palestijnen hebben tot nu toe geweigerd de kogel aan Israël te geven, omdat Israël volgens de Palestijnen schuldig is aan de dood van Abu Akleh. Israël zei zonder de kogel niet met zekerheid vast te kunnen stellen of de munitie afkomstig is uit een Israëlisch wapen.

Nu kunnen de Amerikanen forensisch onderzoek uitvoeren op de kogel. De kogel wordt niet later door de VS aan Israël gegeven zeggen de Palestijnen.

Herkenbaar als journalist

Abu Akleh werd op 11 mei doodgeschoten tijdens een operatie van Israëlische troepen in Jenin op de bezette Westelijke Jordaanoever. Ze was door haar helm en vest herkenbaar als journalist.

Na haar dood wees Israël in eerste instantie naar Palestijnse militanten die met ongericht vuur verantwoordelijk zouden zijn. Later zei Israël dat het mogelijk was dat een Israëlische militair het dodelijke schot had gelost in een vuurgevecht met Palestijnse militanten. Er werd een wapen geïdentificeerd waar de kogel wellicht uit afkomstig was, maar zonder forensisch onderzoek aan de kogel zelf meende Israël geen uitsluitsel te kunnen geven.

Internationale media en organisaties zijn na onderzoek al tot de conclusie gekomen dat Israël verantwoordelijk is voor de dood van de Palestijnse journalist. Op het moment dat Abu Akleh werd doodgeschoten waren er geen Palestijnse militanten in de buurt die het schot afgevuurd kunnen hebben, blijkt uit bestudering van beeld- en geluidsmateriaal en interviews met ooggetuigen.

Volgens de Palestijnen is er zelfs sprake van dat Israël Abu Akleh bewust heeft gedood. Die suggestie wees Israël, ook zonder onderzoek aan de kogel, resoluut van de hand.