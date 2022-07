Sainz stomverbaasd na eerste pole position: 'Dacht dat het niet eens zo bijzonder was'

De Spaanse coureur werd destijds gepasseerd door Christian Horner, die zich na de kwalificatie lovend over hem uitliet. "Complimenten en gefeliciteerd voor Carlos. Dit is een grote overwinning voor hem. Hij is dynamite in de regen. Het zat Max niet mee, maar dat doet niets af aan de prestatie van Carlos."

De twee kwamen samen door bij Toro Rosso, de opleidingsploeg van Red Bull, die nu Alpha Tauri heet. Waar Verstappen al snel doorstroomde naar de hoofdploeg van Red Bull Racing, moest Sainz plaatsmaken. Via omzwervingen bij Renault en McLaren kwam hij bij Ferrari toch in de top terecht.

Verrassing of niet: zondagmiddag staat de Ferrari-coureur vooraan bij de start op Silverstone. Met naast hem Max Verstappen, met wie hij samen zijn eerste stappen in de Formule 1 zette.

"Het is heel bijzonder dat ik juist hier op Silverstone mijn eerste keer pole position rijd", vertelde Sainz na afloop van de race. "In de slotfase van de derde sessie lukte het om een sterke ronde neer te zetten. Ik had niet eens het gevoel dat het zó bijzonder was. Dus dat het genoeg bleek voor pole position kwam een beetje als een verrassing.'

Carlos Sainz kon het zelf ook maar nauwelijks geloven. Eindelijk reed hij pole en dat met een ronde die naar zijn eigen gevoel helemaal niet zo lekker liep. Zijn winst in de kwalificatie voor de grand prix van Groot-Brittannië is voor de Spanjaard van grote betekenis.

Het is niet voor niets dat Horner juist de kwaliteiten van Sainz op een natte baan benoemt. Hij is bij uitstek een coureur die gedijt als er een fikse regenbui is gevallen.

"Ik ben inderdaad goed op natte baan, maar daarin niet de enige", relativeert Sainz zijn status als uitblinker op het natte wegdek. "Als je net doorkomt in het Formule 1-wereldje, denk je snel dat je de allerbeste bent in de regen, maar dan kom je opeens coureurs als Max Verstappen en Lewis Hamilton tegen. Er zijn veel coureurs goed in de regen en daar was vandaag een goed voorbeeld van."

Zondag begint Sainz vanuit de best mogelijke startpositie en kan vanaf daar op zoek naar zijn eerste grand prix-zege ooit. "Wedstrijden worden gewonnen op details en dat zal morgen niet anders zijn. Charles (Leclerc, red) en ik moeten goed samenwerken en dan hebben we kans de Red Bulls te verslaan."

Boegeroep voor Verstappen

Verstappen greep naast de eerste startpositie en spinde in de derde sessie in de rondte, maar in de eerste fase van de kwalificatie maakte hij een erg sterke indruk. Hij maakt zich dan ook niet al te veel zorgen voor zijn kansen op zondag.

"Het was tricky met de regen. maar de auto liep lekker. De derde sessie is altijd een beetje een loterij. Het is jammer dat ik niet won, maar we staan er voor zondag gewoon goed voor. Ik heb er zin in."

De regerend wereldkampioen staat in het WK-klassement een straatlengte voor op de concurrentie. Dat betekent niet dat Verstappen van plan is een behoudende race te rijden. "Waarom zou ik? Als ik een kans zie om aan te vallen, dan doe ik dat altijd."