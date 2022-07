Zoekend naar hun EK-vorm, kunnen de Oranjevrouwen altijd op Miedema leunen

De voetbalsters van Oranje hebben een turbulente week afgesloten met een oefenzege op Finland (2-0). Precies een week voor de eerste wedstrijd op het Europees kampioenschap werd de ploeg in Enschede door het Nederlandse publiek uitgezwaaid.



Ze hadden de supporters van de week nog zo gemist, toen het WK-kwalificatieduel met Belarus in uiterst sobere setting werd gewonnen (3-0). Een impuls leken ze Oranje nu ook niet echt te geven, bij weer een matige vertoning van de ploeg van Mark Parsons. Maar steun zullen ze er wel aan gehad hebben. Focus op voetbal Want daags na de hartverscheurende onthullingen van Oranjeboegbeeld Vera Pauw moest de focus weer op het voetbal, hoe moeilijk dat voor sommigen ook was. Sherida Spitse speelde al mee toen Pauw nog bondscoach was, nu kreeg ze voorafgaand aan de wedstrijd een bos bloemen voor haar tweehonderdste interland.



Pauw wordt gezien als de grondlegger van alle successen van de Nederlandse voetbalvrouwen. Onder haar leiding werd in 2009 voor de eerste keer de halve finale bereikt van het Europees kampioenschap. Dat gebeurde in Finland, waar destijds nog van het gastland werd verloren.



Nederland is Finland inmiddels voorbij in de rangorde, maar deze tegenstander timmert de laatste jaren ook flink aan de weg. Oranje had een taaie aan de Finse vrouwen, die zich ook voor het EK in Engeland hebben geplaatst. Maar het was wel een goede test, die Parsons leerde dat het spel nog voor verbetering vatbaar is.

Elli Pikkujamsa in duel met Danielle van de Donk - AFP

En dat als het niet loopt, je de bal altijd aan Vivianne Miedema kunt geven.



Miedema was de doorslaggevende factor in de ploeg van Oranje, waar ook de van een blessure teruggekeerde Daniëlle van de Donk een lichtpuntje was. Maar het was Miedema die op eigen kracht de wedstrijd openbrak, toen ze weggestuurd door Jackie Groenen na een halfuur spelen met een doffe knal in de verre hoek scoorde. Echt veel kansjes voetbalde Oranje niet bij elkaar. En aan de andere kant maakte Lynn Wilms het gevaarlijkste moment van de Finnen onschadelijk, door de bal net voor de lijn weg te koppen. Hoop in bange dagen Miedema: 'Wie weet 100ste op EK' Het moet allemaal nog wat op zijn plaats vallen bij Oranje, hoe broos het bij vlagen ook oogt. Maar met bevliegingen van Martens, Van de Donk en de traptechniek van Spitse kan de bal er uit het niets zomaar in liggen. Of via een van die nieuwe talenten als Victoria Pelova, die nu met een subtiel passje aan de basis stond van Oranjes tweede. En daar stond ze weer: Miedema. Hoop in bange dagen, topscorer aller tijden van de Oranjevrouwen, met haar 94ste interlandgoal. "Wie weet deze zomer de 100ste op het EK", zei ze na afloop.

