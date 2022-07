Glunderende Jakobsen na ritzege in Tour: 'Dit is loon naar werken'

Glunderend stond Fabio Jakobsen voor de camera na zijn etappezegge in de Tour de France, de ronde waarin hij dit jaar zijn debuut maakt. "Dit maakt me blij en gelukkig. Hier train ik voor..." Eenvoudig was de zege niet. Pas in de laatste meters snelde hij voorbij Wout van Aert en daarbij dacht hij aan een levensles van zijn vader. "Hij zei vroeger altijd: eerst over de streep en dan je handen omhoog." Bekijk hier nogmaals de sprint:

Jakobsen sprint naar zege in tweede Touretappe - NOS

Nog maar twee jaar geleden was de situatie van de 25-jarige sprinter nog heel anders. Na een vreselijke valpartij in de Ronde van Polen dacht hij even helemaal niet aan wielrennen en vreesde hij voor zijn leven op de intensive care van een Pools ziekenhuis. Een lange en zware revalidatieperiode volgde, iets waar hij na zijn eerste ritzege in de Ronde van Frankrijk nog even aan memoreert. "Na wat er gebeurd is, ben ik blij dat ik dit nog kan. Ik ben vooral heel dankbaar. En voor iedereen die me geholpen heeft, is dit een stukje terugbetalen." Het besef wat hij in het Deense Nyborg heeft geflikt, is er direct na de finish nog niet helemaal. "Het moet altijd even indalen. Ik kijk hier al een tijd naar uit. Dit is loon naar werken."

Besef daalt in bij Jakobsen: 'Blij dat ik dit nog kan na wat er gebeurd is' - NOS

Jakobsen heeft lovende woorden over voor zijn ploeggenoten. Nadat geletruidrager Yves Lampaert was gevallen en Michael Mørkøv de Belg had teruggebracht, reden de twee sprintaantrekkers van Jakobsen direct door naar voren. Ondanks de extra inspanning, hadden ze nog genoeg energie over om de Nederlander aan de zege te helpen. "Ik ben de jongens dankbaar. Dit laat zien wat voor ploeg we hebben." En Mørkøv is op zijn beurt trots op de prestatie van Jakobsen. "Ik ben groot fan van Fabio", aldus de Deen, die net als Jakobsen vijf jaar geleden bij de QuickStep-ploeg kwam. "Toen zag ik wat voor een karakter hij had en zei ik al dat hij de man voor de toekomst zou zijn. En nu is hij de te kloppen man."

Ook ploegleider Wilfried Peeters prijst het karakter van zijn pupil. "Zijn vechtlust, zijn karakter, dat heeft hem tot hier gebracht. Als team en als mensen zijn we heel tevreden met deze overwinning." "Momenteel is hij een van de snelste sprinters", gaat Peeters verder. "Dit seizoen is hij misschien maar één keer echt op waarde geklopt, de andere keren heeft hij gewonnen." Zaterdagmiddag was hij onder anderen Wout van Aert te snel af. De Belg van Jumbo-Visma had achteraf enkel positieve woorden over voor de winnaar van de dag. "Als je ziet hoe hij aan zijn opmars begonnen is de laatste jaren, daar kun je alleen maar respect voor hebben. En bovenal is hij een supervriendelijke kerel." Groenewegen teleurgesteld Bij Jakobsen en de QuickStep-ploeg wordt er zaterdagavond geproost op de tweede etappezege op rij. Bij Dylan Groenewegen overheerste de teleurstelling. Hij kwam als achtste over de streep. "Je komt altijd voor meer. Er komen nog kansen aan natuurlijk, maar dat is er wel eentje minder nu."

Groenewegen zat klem tegen de boarding: 'Na teleurstellingen ben ik op m'n best' - NOS

Groenewegen geeft aan dat hij het deels zelf heeft laten liggen in de slotmeters. "Ik raakte ingesloten", legt de renner van BikeExchange uit. "Peter Sagan ging voor mij bijna onderuit en dan zit je achter dingen die je niet wil zien." Hij doelt daarmee op bijna-valpartijen. Groenewegen kwam vervolgens niet meer aan sprinten toe en deed niet meer mee om de zege, maar dat kan zondag zomaar anders zijn. "Meestal ben ik na een teleurstelling op mn best. Dat gaan we morgen zien."