Imposante zegereeks tennisster Swiatek eindigt in derde ronde Wimbledon

De imposante reeks overwinningen van Iga Swiatek is ten einde. De Poolse nummer één van de wereld moest in de derde ronde op Wimbledon haar meerdere erkennen in Alizé Cornet (WTA-37) en leed zo na 37 zeges (en zes titels) haar eerste nederlaag: 4-6, 2-6.

Swiatek verloor in haar vorige 29 duels slechts drie sets, waaronder een tegen Lesley Pattinama-Kerkhove op donderdag. Ook tegen Cornet, die in 2014 al eens Serena Williams verraste, toonde ze dat gras niet haar favoriete ondergrond is.