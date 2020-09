Zverev door simpele zege voor het eerst naar kwartfinales US Open

Alexander Zverev heeft voor het eerst de kwartfinales van de US Open bereikt. De Duitser, die eerder dit jaar al voor het eerst de halve eindstrijd van de Australian Open haalde, won simpel met 6-2, 6-2, 6-1 van de 21-jarige Alejandro Davidovich Fokina uit Spanje.

Voor de Spanjaard is de US Open zijn derde grandslamtoernooi. Eerder bereikte hij in Parijs de eerste ronde en in Melbourne de tweede ronde. Na drie prima zeges in New York was de nummer 99 van de wereld kansloos tegen de mondiale nummer 7.

Na twee sets lang van de baan geslagen te zijn, liep Davidovich Fokina ook nog eens een enkelblessure op, waardoor hij in de derde set nog amper goed kon bewegen.

Zverev neemt het in de kwartfinales op tegen de winnaar van het duel tussen de Kroaat Borna Coric en de Australiër Jordan Thompson.