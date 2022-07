Verstappen wordt verrast door Sainz, die op Silverstone zijn eerste pole pakt

Max Verstappen leek met overmacht naar poleposition te rijden tijdens de kwalificatie voor de grand prix van Groot-Brittannië. Op Silverstone werd hij in de laatste rondes van de derde sessie echter verrast door een razendsnelle Carlos Sainz van Ferrari, die zijn eerste pole ooit reed. De kwalificatie werd getekend door flinke regenval. Zeker in de tweede en derde sessie was het circuit ontzettend nat. Een verrassing was het niet dat juist Verstappen aanvankelijk het best om wist te gaan met de weersomstandigheden. De regerend wereldkampioen is dit seizoen uiterst stabiel en reed eerder op de dag ook al de snelste tijd op de vrije training, toen nog op een droge baan.

Charles Leclerc en Carlos Sainz op Silverstone - AFP

In Groot-Brittannië is niet iedereen even blij met de dominantie van Verstappen. De veelbesproken ontknoping van het vorige seizoen is daar nog niet vergeten. Op een spandoek langs het circuit werd er zelfs nog aan gerefereerd: "Masi geeft je vleugels." Verstappen was in de eerste twee sessies superieur, hoewel hij door het natte asfalt nog een bocht miste. Charles Leclerc kon hem in beide sessies niet echt bedreigen. In de tweede sessie eindigde Lewis Hamilton als tweede. Op zijn thuiscircuit toonde hij daarmee aan zijn auto inmiddels beter onder controle te hebben. Verrassend was dat Nicholas Latifi de eerste twee sessies wist te overleven.

Verstappen does a 360° 😱



The Dutchman manages to regain control and continues on his way#BritishGP #F1 pic.twitter.com/1pcHlK4ATb — Formula 1 (@F1) July 2, 2022