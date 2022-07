Jakobsen verslaat Van Aert en sprint naar zege in tweede Touretappe

Fabio Jakobsen heeft bij zijn debuut in de Tour de France meteen de eerste kans op een ritzege gegrepen. Hij was na een 202,2 kilometer lange etappe de snelste in de massasprint in het Deense Nyborg. Daarmee heeft de 25-jarige renner van QuickStep-AlphaVinyl in twee van de drie grote rondes minstens een etappe gewonnen. In de Ronde van Spanje zegevierde hij al vijf keer, twee keer in 2019 en drie keer in 2021. Jakobsen sprintte in de laatste meters nog voorbij Wout van Aert en Mads Pedersen. "Dit is geweldig", was zijn eerste reactie direct na de finish. "Ik kon m'n positie houden en dan kan ik winnen." Van Aert is de nieuwe geletruidrager, dankzij de zes bonificatieseconden die hij aan de finish pakte. Hij neemt de trui over van zijn landgenoot Yves Lampaert.

Kopgroep van vier Niet geheel verrassend was de eerste aanvaller van de dag een Deen. In zijn thuisland ging Magnus Cort Nielsen er direct na de start vandoor. De renner van EF Education kreeg gezelschap van Pierre Rolland, Sven Erik Bystrøm en Cyril Barthe. De voorsprong werd nooit heel groot. De sprintersploegen hielden het tempo in het peloton hoog en gunden de kopgroep maximaal drie minuten. De vier vluchters streden op drie klimmetjes van de vierde categorie wel om de eerste bolletjestrui van deze Tour. Cort Nielsen pakte het eerste bergpunt en reed zo snel naar boven dat Rolland en Barthe hem niet meer konden volgen. Bystrøm lukte dat wel en de Scandinaviërs streden samen om het tweede bergpunt. Cort was wederom de sterkste bergop en verzekerde zich zodoende van de bolletjestrui.

Magnus Cort Nielsen komt met de armen in de lucht over de top van de Côte de Karup Strandbakke. - NOS

Voor Cort Nielsen was de dag daarmee geslaagd, maar Bystrøm wilde nog wel even door. De 30-jarige Noor liet zijn Deense medevluchter achter zich in een poging de rode rugnummers voor strijdlustigste renner veilig te stellen. Met nog ruim dertig kilometer te gaan zat ook zijn avontuur erop en was het peloton weer compleet. Nerveuze klassementsmannen De klassementsmannen waren er niet gerust op met de achttien kilometer lange Grote Beltbrug nog in het vooruitzicht op en probeerden voorin de groep te zitten. De gevreesde waaiers bleven uit, maar er was wel een valpartij. De renners waren nog maar enkele meters op de brug toen er al renners onderuitgingen. Onder anderen geletruidrager Yves Lampaert en Michael Mørkøv, de mannen die de sprint voor Jakobsen moeten aantrekken, lagen erbij. Beiden konden echter snel hun fiets weer oppakken en de achtervolging inzetten. Na een flinke inspanning konden ze snel weer aansluiten bij het peloton.

