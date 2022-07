Feyenoord gaat keihard onderuit in oefenduel met FC Kopenhagen: 7-0

Nieuwelingen Danilo (overgenomen van Ajax) en Mats Wieffer (overgenomen van Excelsior) kregen een basisplaats. Ook Jens Toornstra en Jorrit Hendrix speelden in de eerste helft. In de rust verscheen er een voltallig nieuw elftal op het veld in Rotterdam. Mohamed Taabouni, transfervrij overgekomen van AZ, kwam ook in actie.

Maandag vertrekt Slot met zijn ploeg op trainingskamp naar Oostenrijk, daar staat zaterdag een duel met Red Bull Salzburg op het programma.