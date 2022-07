Ook Van de Zandschulp na winst op Gasquet naar laatste 16 op Wimbledon

Botic van de Zandschulp heeft zich op Wimbledon, net als eerder zijn landgenoot Tim van Rijthoven, genesteld bij de laatste zestien. De nummer 21 van de plaatsinglijst had de grootste moeite met routinier Richard Gasquet (en de windvlagen die over het speelveld dwarrelden), maar trok uiteindelijk wel aan het langste eind: 7-5, 2-6, 7-6 (7), 6-2.

Moet Van Rijthoven het in de vierde ronde opnemen tegen toernooifavoriet Novak Djokovic, Van de Zandschulp wacht waarschijnlijk een treffen met Rafael Nadal, die later op de zaterdag nog speelt tegen de Italiaan Lorenzo Sonego.

Het is voor het eerst sinds 2002 dat twee Nederlandse mannen zo ver komen op het Londense gras. Destijds schaarden Sjeng Schalken en Richard Krajicek zich onder de laatste zestien tennissers op Wimbledon.

Stroeve start

Doordat de eerste (vrouwen)partij op baan 2 al binnen een uur beslecht was, moest Van de Zandschulp eerder aan de bak dan in de planning lag. Wellicht was dat mede debet aan zijn stroeve start. Al in zijn eerste opslagbeurt ging het, ondanks een 30-0 voorsprong, door enkele slordigheden mis.