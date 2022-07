Ajax sluit trainingskamp af met ruime nederlaag tegen Paderborn

Ajax heeft het trainingskamp in De Lutte ter voorbereiding op het nieuwe seizoen afgesloten met een ruim nederlaag. De jonge ploeg van Alfred Schreuder, die het moest doen zonder de nog vakantie vierende internationals, ging in Oldenzaal met 5-2 onderuit tegen het Duitse SC Paderborn.

De in de tweede Bundesliga uitkomende tegenstander stond na nog geen twee minuten al op voorsprong, toen Raphael Obermair doelman Jay Gorter met een diagonaal schot passeerde. Twee minuten later was de stand alweer in evenwicht dankzij Mohamed Ihattaren, die na een een-twee met zijn maatje Naci Ünüvar met rechts binnenschoot.