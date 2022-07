Ajax sluit trainingskamp af met ruime nederlaag, PSV niet langs Cercle Brugge

Ajax heeft het trainingskamp in De Lutte ter voorbereiding op het nieuwe seizoen afgesloten met een ruim nederlaag. De jonge ploeg van Alfred Schreuder, die het moest doen zonder de nog vakantie vierende internationals, ging in Oldenzaal met 5-2 onderuit tegen het Duitse SC Paderborn. De in de tweede Bundesliga uitkomende tegenstander stond na nog geen twee minuten al op voorsprong, toen Raphael Obermair doelman Jay Gorter met een diagonaal schot passeerde. Twee minuten later was de stand alweer in evenwicht dankzij Mohamed Ihattaren, die na een een-twee met zijn maatje Naci Ünüvar met rechts binnenschoot.

Mohamed Ihattaren mikt de 2-1 in het Duitse doel - Pro Shots

Nadat Gorter zich met twee reddingen had onderscheiden, sloeg Ihattaren opnieuw toe. De bij Ajax opgebloeide oud-PSV'er mikte met zijn linkervoet een vrije trap in de bovenhoek: 2-1. Ajax ging de tweede helft in met maar liefst zeven verse krachten. Ihattaren maakte nog wel het uur vol, maar nadat ook hij de kleedkamer had opgezocht, ging het snel bergafwaarts met de Amsterdammers, die na de 2-2 in de 69ste minuut van Sirlord Conteh nog drie treffers te incasseren kregen. Schreuder debuteerde dinsdag als hoofdcoach van Ajax met een zege van 3-0 op SV Meppen, dat op het derde niveau in Duitsland speelt.

PSV geeft 2-0 voorsprong weg tegen Cercle Brugge PSV speelde in de tweede oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen met 2-2 gelijk tegen Cercle Brugge. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij, ook nog zonder veel vaste krachten, gaf tegen de Belgische middenmoter in de slotfase een 2-0 voorsprong weg. Vorige week opende PSV de voorbereiding met een 6-0 zege op het Duitse BW Lohne. Tegen Cercle opende Noni Madueke op De Herdgang in Eindhoven halverwege de eerste helft de score met een schot in de verre hoek. Kort na rust schoot de 20-jarige Mathijs Tielemans, speler van Jong PSV, vanaf de rand van het zestienmetergebied de bal in de kruising. In de laatste 25 minuten scoorde Kévin Denkey twee keer voor Cercle.

Noni Madueke - Pro Shots