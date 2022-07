Dag na tweede plaats sprint Vos naar 31ste ritzege in Giro Donne

Marianne Vos heeft de tweede rit in de Giro Donne op haar naam geschreven. De renster van Jumbo-Visma was na 113 kilometer koers tussen Cala Gononhe en Olbia de sterkste in de sprint. Charlotte Kool (DSM) werd tweede voor Elisa Balsamo (Trek).

Marketa Hajkova, Asia Zontone en Alice Palazzi sloegen na uur koers een gaatje en pakten meer dan een minuut voorsprong. Op 23 kilometer van de meet sloten Katia Ragusa en Alessia Vigilia zich bij hen aan. De vijf werden met nog negen kilometer te rijden weer ingelopen.

Vrijdag ging Vos de sprint te vroeg aan en kon wereldkampioene Balsamo haar op de streep nog passeren. Nu timede de Brabantse beter. Kool kwam nog wel in haar wiel, maar de Blaricumse kon niet verhinderen dat Vos haar 31ste ritzege in de Giro boekte.

"Het was een technische finale met veel bochten. De ploeg heeft me perfect in positie gebracht", zei Vos, die in 2007 haar eerste etappe in de Giro voor vrouwen won.

Bekijk hieronder de ontknoping van de etappe van vrijdag: