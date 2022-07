Verstappen snelste in laatste training voor kwalificatie op Silverstone

Ferrari-rijder Carlos Sainz was in de tweede (droge) training de snelste van het veld. Verstappen noteerde, achter de Mercedessen van Hamilton en Russell, de vierde tijd neer.

Max Verstappen heeft enkele uren voor de kwalificatie de snelste tijd neergezet bij de laatste vrije training voor de Grote Prijs van Groot-Brittannië. Op Silverstone was de wereldkampioen vier tienden sneller dan zijn stalgenoot en nummer twee in de WK-stand Sergio Pérez.

Protestactie aangekondigd voor zondag

Klimaatprotestgroep Extinction Rebellion heeft aangekondigd zondagmiddag tijdens de race actie te willen voeren tegen milieuvervuiling. "Er is een dreiging, dat is door de politie bevestigd. Activisten zijn van plan zondag tijdens de race de baan op te gaan", zegt verslaggever Louis Dekker vanuit Silverstone. "Je merkt dat de marshals en al het andere beveiligingspersoneel op scherp staat."

"Het gaat zover dat het publiek al is geïnformeerd: let op dat u zichzelf niet in gevaar laat brengen. Maar de beveiliging is heel streng, je moet echt je best doen daar doorheen te komen."