Lange rijen op Schiphol: eerste weekend van juli meteen druk

Het was vanmorgen al vroeg druk op Schiphol. Vakantiegangers en andere reizigers stonden tot ver buiten de vertrekhallen te wachten en het kan lang duren om door de beveiliging te komen.

Persbureau ANP meldt dat de meeste mensen de drukte wel accepteren en dat er van boze reacties bij wachtende reizigers geen sprake is. Wel maken mensen zich zorgen of ze hun vlucht zullen halen. Een aantal vluchten is vertraagd of geannuleerd.

Schiphol kampt al een tijd met een tekort aan personeel bij de bagage-afhandeling en de beveiliging. De luchthaven gaf daarom eerder al aan dat het lastig zal worden om de zomerdrukte het hoofd te bieden en daarom werden verschillende maatregelen aangekondigd.

Zo geldt er deze maand een maximum aantal van 67.500 reizigers die dagelijks van Schiphol mogen vertrekken, maar die maatregel gaat pas vanaf volgende week in. Dat betekent dat er dagelijks duizenden reizigers minder vanaf de luchthaven kunnen vertrekken. Vooral reizigers van KLM zullen dat merken.

Ook deze reiziger stond vanmorgen buiten de vertrekhal te wachten: