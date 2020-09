Brand op olietanker bij Sri Lanka na dagen geblust

De brand op een olietanker voor de zuidoostkust van Sri Lanka is na drie dagen geblust. Er zou geen olie het schip zijn uitgelekt. Er werd gevreesd voor een grote milieuramp, omdat het zo'n 2 miljoen vaten aan boord heeft.

De tanker New Diamond, die onder Panamese vlag vaart, kwam donderdag 20 kilometer uit de kust in de problemen. In de machinekamer brak brand uit. Een bemanningslid kwam om het leven, een ander raakte gewond. De rest kwam ongeschonden van boord.

Vier sleepboten, drie Sri Lankaanse marineschepen en zes schepen uit India hielpen de afgelopen dagen met het bestrijden van het vuur. De Sri Lankaanse kustwacht leverde ook vijf schepen.

De bevelhebber van de marine waarschuwde dat er opnieuw brand kan ontstaan omdat de constructie van het schip nog heel heet is.

De bluswerkzaamheden gaan voorlopig door, zodat het schip verder kan afkoelen: