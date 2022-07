Boeren voeren actie bij bedrijf van D66-kamerlid De Jong

Een groep boeren heeft zich zaterdagochtend verzameld bij het ijsbedrijf van D66-Tweede Kamerlid Romke de Jong in het Friese dorp Gorredijk. Met trekkers verhinderen ze dat busjes het bedrijf in en uit kunnen rijden. Rond 08.00 uur stonden volgens de politie zo'n zeven trekkers bij het bedrijf van de politicus.

De boeren hebben onder meer spandoeken op hun trekkers waarop ze hun onvrede uiten met het stikstofbeleid van het kabinet. De vader van de politicus, die de fabriek beheert, zegt tegen persbureau ANP dat de boeren eisen dat ze met zijn zoon spreken.

De bedrijfsvoering wordt door het protest ernstig gehinderd, zegt De Jong senior. "Dat betekent, zoals het er nu uitziet, dat wij de Floriade vandaag niet kunnen bevoorraden." Bovendien zou het bedrijf ijs langsbrengen bij het festival Down the Rabbit Hole, maar daar is volgens hem nog genoeg voorraad. Ook kan het bedrijf geen ijskarren leveren.

'Niet in gesprek'

Romke de Jong laat in een reactie weten niet in gesprek te gaan met de aanwezige boeren. "Vanuit fatsoen en wederzijds respect" wil hij altijd in gesprek, aldus de politicus, "maar niet op deze manier".

Volgens de politie is er goed contact met de mensen in de fabriek en de betogers. "Het is heel rustig", zegt ook De Jong senior. "Het zijn boeren uit de omgeving, ik ken ze ook."

Kamerdebat

Uit onvrede met het voorgenomen stikstofbeleid van het kabinet bezochten boeren de afgelopen weken meerde malen huizen van politici. Zo werd het huis van stikstofminister Van der Wal bezocht. Ook kwamen betogers samen bij het huis van CDA-Kamerlid Derk Boswijk.

Onder meer naar aanleiding van deze protesten en de wegblokkades van boeren op meerdere plekken, hield de Tweede Kamer donderdag een debat. Daarin spraken meerdere Kamerleden hun afschuw uit over de bezoeken van de politici.

Tijdens het debat uitten alle partijen hun afschuw over de wegblokkades, intimidaties en de protesten bij de privéwoningen van politici. Om de gemoederen te bedaren, denkt het kabinet erover een bemiddelaar aan te stellen om het gesprek met boze en ongeruste boeren op gang te brengen.