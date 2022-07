Harde kritiek regionale CDA'ers op stikstofbeleid, partijtop door het stof

Regionale CDA-leden hebben harde kritiek op het stikstofbeleid van hun partij en het kabinet. De doelen zijn onhaalbaar en het kabinet moet terug naar de tekentafel, zeggen ze op een bijeenkomst met de partijtop in Nijkerk. Sommige provinciebestuurders van het CDA dreigen het beleid niet uit te voeren als er niet meer perspectief komt voor de boeren.

Zo'n 100 leden zijn afgekomen op de bijeenkomst met partijleider Hoekstra, fractievoorzitter Heerma en Kamerlid Boswijk. Een flink deel van de aanwezigen is actief als regionaal of lokaal politicus namens de partij.

Jo-Annes de Bat, CDA-gedeputeerde in Zeeland, is naar eigen zeggen "woest" om de plannen, die veel boeren hun bedrijf zullen kosten. "Wat er gebeurt is echt fout. Als het kabinet het voor elkaar krijgt om alle partijen boos te krijgen, doe je iets goed fout", maakte hij duidelijk.

Partijleider en minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra moet wat hem betreft naar Brussel om de "onrealistische doelen" die ons land worden opgelegd bij te stellen.

Gebrek aan empathie

Aan het begin van de bijeenkomst ging Kamerlid Derk Boswijk al door het stof. "Jullie zijn in een waardeloze, onzekere situatie beland en dat steekt me. Dat hadden we voor een groot deel kunnen voorkomen", zei hij tegen zijn partijgenoten. Door alleen maatregelen aan te kondigen voor de agrarische sector en niet voor andere sectoren heeft het kabinet "gebrek aan empathie" getoond, vindt hij achteraf.

Boswijk, die afgelopen week nog thuis werd bezocht door boze boeren en daarom een paar dagen niet naar Den Haag ging, heeft naar eigen zeggen minister Van der Wal (Stikstof en Natuur) van tevoren gewaarschuwd voor het kaartje dat ze ging presenteren met daarop de gebieden waar de stikstofuitstoot fors omlaag zou moeten. "Ik zou dat niet doen, heb ik tegen haar gezegd." Het kaartje leidde tot grote onrust onder de boeren. Boswijk: "Ik baal ervan dat ik toen niet op mijn strepen ben gaan staan."

Ook partijleider Wopke Hoekstra erkent dat zijn partij en het kabinet een valse start hebben gemaakt met de stikstofplannen. "Ik ben hier gekomen om goed te luisteren. In dit dossier zijn allerlei dingen niet goed gegaan."

'Begin opnieuw!'

De Overijsselse provinciebestuurder Eddy van Hijum vindt dat hij met "onhaalbare doelen" wordt opgezadeld. Als de CDA-top serieus vindt dat er een valse start is gemaakt, moet de plannen terug naar de tekentafel. "Begin dat ook opnieuw!", zei hij. Als Van Hijum toch de bestuurlijke opdracht krijgt om het beleid uit te voeren zal hij die niet uitvoeren zonder perspectief voor de boeren, waarschuwde hij.

In de zaal zijn ook CDA-leden met een agrarische achtergrond, zoals de jonge boerin Iris uit Drenthe. Ze wil het bedrijf van haar ouders overnemen, maar door de stikstofperikelen krijgt ze financiering niet rond. "Doe dit onze partij niet aan", zei ze tegen Hoekstra. "Dit voorstel heeft de potentie om onze partij van onderop kapot te maken." Ze kreeg een groot applaus.

De kritische verhalen van de leden raken Hoekstra enorm, zegt hij in een reactie. "Jullie geven ons een waanzinnige hoeveelheid huiswerk mee." Kamerlid Boswijk: "We gaan ervoor zorgen dat jullie toekomst hebben, maar het wordt niet makkelijk."