Chauffeur van vrachtwagen met dode migranten wist niet dat airco niet werkte

De bestuurder van de vrachtwagen waarin 53 migranten stierven door de hitte in Texas, wist niet dat de airconditioner niet meer werkte. Een handlanger van de chauffeur zou dat tegen een informant hebben gezegd, blijkt uit rechtbankpapieren.

De vrachtwagen met de slachtoffers werd maandag op een verlaten locatie gevonden. In de truck was de temperatuur opgelopen tot zo'n 40 graden. Toen de politie ter plekke was, vonden agenten de chauffeur schuilend in de bosjes.

In eerste instantie deed de chauffeur zich voor als een van de overlevenden. Maar onder meer uit bewakingsbeelden die zijn gemaakt bij de grensovergang tussen Mexico en de VS bleek dat Homero Zamorano de bestuurder was. Amerikaanse media meldden gisteren dat hij onder invloed was van drugs.

Sms-bericht

De handlanger werd opgepakt nadat de 45-jarige chauffeur hem kort nadat de lichamen waren ontdekt een sms-bericht stuurde. "Waar ben je?", stond daarin. De handlanger had bovendien eerder de locatie gestuurd waar de vrachtwagen naartoe moest.

Beide mannen worden allebei verdacht van mensensmokkel met de dood als gevolg. Daarvoor kunnen ze in Texas de doodstraf krijgen. Ook twee andere betrokkenen zijn opgepakt.

Het is het dodelijkste mensensmokkelongeluk in de Amerikaanse geschiedenis. Het gaat vooral om migranten uit Mexico, Guatemala, Honduras en El Salvador, die kort daarvoor vanuit Mexico de VS in waren gesmokkeld. Een aantal kinderen overleefde de ramp.