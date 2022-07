Rocker na 45 jaar herenigd met gestolen gitaar door beeldherkenningssoftware

De Canadese gitarist en zanger Randy Bachman is gisteren in Japan herenigd met zijn gitaar die bijna 45 jaar geleden werd gestolen uit een hotelkamer in Toronto. Het instrument werd teruggevonden met behulp van beeldherkenningssoftware, die de gitaar herkende op een YouTube-filmpje van een Japanner.

De nu 78-jarige Bachman kocht de gitaar, een oranje Gretsch 6120 uit 1957, toen hij nog een tiener was. Hij gebruikte het snaarinstrument onder meer voor opnames van het iconische nummer American Woman van The Guess Who, waar hij deel van uitmaakte.

Ook is het instrument te horen op You Ain't Seen Nothing Yet, van Bachman-Turner Overdrive. Bachman richtte deze band op na zijn vertrek uit The Guess Who. De gitaar werd in 1977 gestolen uit een afgesloten hotelkamer.

Kerstliedje

Een Canadese man die het verhaal van Bachman hoorde, besloot onderzoek te doen, meldt nieuwszender CBC. Hij maakte onder meer gebruik van beeldherkenningssoftware. "Hij zei dat hij gezichtsherkenning op mijn gitaar had losgelaten", vertelde Bachman vorig jaar. "Ik vroeg hem waar hij het over had en toen zei hij: 'we gebruiken het toch ook op gezichten en die gitaar heeft ook een gezicht'".

Uiteindelijk werd de gitaar gevonden door een specifieke knoest die op de body van het instrument zit. De gitaar werd gebruikt in een YouTube-video waarin de Japanse gitarist Takeshi er onder meer een kerstliedje op speelde.

Gekocht in Tokio

Bachman nam vorig jaar contact op met de Japanner, die de gitaar in 2014 gekocht bleek te hebben in een gitarenwinkel in Tokio. De Japanner wist niet dat de gitaar gestolen was. Onbekend is hoe de gitaar in de winkel is terechtgekomen.

De Canadese rocker sprak met Takeshi af om als de covid-restricties werden opgeheven naar Japan te reizen.

Identieke gitaar

Gisteren ontving hij de gitaar uit handen van Takeshi tijdens een korte ceremonie in de Canadese ambassade in Japan. In ruil voor het instrument gaf Bachman de Japanner een vrijwel identieke gitaar. Daarna traden de twee samen op.

Bachman zegt de gitaar bij terugkomst in Noord-Amerika veilig in zijn huis op te bergen. "Die gaat mijn huis nooit meer verlaten."