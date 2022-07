Puntensprokkelaar Russell lijkt klaar voor het podium van Silverstone

Zijn constante prestatiereeks heeft de 24-jarige Russell een nieuwe bijnaam opgeleverd. De Britse pers omarmt hem als 'Mister Consistency'. Een koosnaam waar overigens wel iets op af te dingen is. De resultaten van Verstappen zijn immers nog imponerender. Maar Russell heeft zichzelf onmiskenbaar in de schijnwerpers gereden.

Max Verstappen domineert het Formule 1-seizoen en heeft na zes grandprixzeges in negen races een straatlengte voorsprong in de WK-stand. Maar er is nog een coureur met een imposante oogst: George Russell is de enige coureur die in alle races WK-punten heeft gescoord. Sterker nog: de Mercedes-rijder finisht voortdurend bij de eerste vijf en is teamgenoot Lewis Hamilton de baas.

Na drie ploeterjaren bij het legendarische, maar weggezakte Williams maakte Russell dit jaar de overstap naar Mercedes. "Het is een droom die uitkomt", zei hij toen de transfer werd beklonken. "Dit is het topteam waar ik altijd voor wilde rijden. Bovendien is Lewis Hamilton mijn gedroomde teamgenoot. Het is een privilege om met mijn jeugdidool te mogen werken. Samen gaan we successen boeken."

Parker voorspelt dat Russell wereldtitels gaat binnenslepen. "Ik volg George al sinds zijn kartjaren. Als je zijn resultaten ziet, weet je het. Hij is opgegroeid met Verstappen en Leclerc en is van hun niveau. Geef George een betere auto en hij wint. Ik zag hem hier ooit toen hij aan het azen was op een handtekening van Lewis. Schitterend dat ze nu teamgenoten zijn. Een jongensboek!"

"Ik weet inmiddels hoe hectisch deze week is. Extreem druk. Een agenda boordevol verplichtingen, maar het is prachtig om je werkdag te beginnen met tienduizenden racefans die je begroeten. Een enorme energieboost. Silverstone is Formule 1 op zijn best. De racepassie is hier zo puur."

In Silverstone rijdt George Russell zijn vierde thuisrace in de Formule 1. Voor het eerst is hij podiumkandidaat. Uiteraard gaat dat gepaard met extra druk, maar Russell geniet er vooral van.

Russell is er rotsvast van overtuigd dat in de W13 een winnende machine schuilt. "We voelen en weten dat het erin zit, maar het lukt nog niet om het potentieel te ontgrendelen. We lopen elk weekend tegen nieuwe tegenvallers aan. De auto zet ons soms op het verkeerde been."

De wittebroodsweken van Russels droomhuwelijk verliepen niet vlekkeloos. De nieuwe W13 rolde als een wispelturige, stuiterende en te langzame auto uit de fabriek. "Ik kan niet ontkennen dat de start van het seizoen loodzwaar was", zegt Russell. "De zwaktes van de auto hadden we snel blootgelegd, maar het oplossen van de problemen kost tijd. Ons geduld wordt op de proef gesteld en het is geen verrassing dat we nog geen race hebben gewonnen."

Natuurlijk zijn we hier om te vechten voor de winst, maar de realiteit is dat we dat op eigen kracht nog niet kunnen.

Toch is Russell optimistisch over zijn kansen in de Britse grand prix. "We hebben vrij veel updates. Als die doen wat ze beloven, maken we flink progressie. Alleen zitten we nog steeds in hetzelfde schuitje als Red Bull Racing en Ferrari ook zo'n sprong maken."

De jonge Brit mikt op het podium. "Dit circuit zou ons moeten liggen met al die snelle, vloeiende bochten. Ik verwacht ook dat we hier minder last hebben van het gestuiter omdat het asfalt beter is."