Brede paden en speciale stoplichten: Kopenhagen koestert de fiets

Zeg je Kopenhagen, dan zeg je fietsen. De 176 Tourrenners die vrijdag in tijdritpak door de stad reden, waren lang niet de enigen op twee wielen. Kopenhagen staat bekend als een van 's werelds fietshoofdsteden. Dat is terug te zien in het straatbeeld met brede fietspaden door de gehele stad. Een enorme hoeveelheid fietsrekken in de binnenstad maakt dat het stallen van je tweewieler geen probleem is. Voor de Kopenhagenaar is het volstrekt logisch om met de fiets naar het centrum te reizen en de auto thuis te laten. Goedkoper dan benzine, sneller dan de bolide. En nog een stuk gezonder ook. Bovendien zijn de treinen ook zijn uitgerust met coupés die plaats bieden aan tientallen fietsen en speciale rekken hebben voor mountainbikes, race- en stadsfietsen. Centrum vol kronkelweggetjes Jesse van de Sande woont 4,5 jaar in Kopenhagen en werkt als fietsgids voor Tropical Bikes en Baya Bikes. Hij weet dat de voorkeur voor de fiets samenhangt met de historie van de stad. "De binnenstad heeft een heel oud, middeleeuws stratenplan. Kleine kronkelweggetjes, waardoor het heel lastig is om met de auto de stad in te komen. En aangezien er heel veel mensen de stad in willen, kiezen velen voor de fiets." Bekijk hieronder een reportage over de fietscultuur van Denemarken:

De inwoners worden daar bovendien toe aangemoedigd door de overheid, die sinds 2005 heel pragmatisch heeft ingezet op een verbetering van de infrastructuur voor fietsers. "Ze hebben gewoon stukjes van de autowegen weggesnoept en daar brede fietspaden voor in de plaats gelegd." Een aantal paden loopt als een fiets-aorta door Kopenhagen en wordt in de spitsuren intensief gebruikt door forensen. "Je rijdt dan eigenlijk in colonne de stad in of uit." Alle stoplichten op groen Om fietsers nog verder tegemoet te komen heeft Kopenhagen zelfs de stoplichten op de snelheid van de tweewieler afgestemd. "Als je de stad binnenrijdt, heb je alle stoplichten mee." Als je hard genoeg rijdt tenminste, want de stoplichten staan ingesteld op een snelheid van 20 kilometer per uur. Geen probleem voor de Denen, die doorgaans wat harder rijden dan de Nederlandse fietser. "In Nederland rijden we gemiddeld 15 kilometer per uur, dus het is een beetje doortrappen. De Denen in Kopenhagen zijn heel sportief en ook de overheid probeert dat te stimuleren."

Een ander verschil met het fietsen door de Nederlandse stad is de discipline van de Deense wielrenner. "De mentaliteit is hier anders. Er is een aantal fietsregels en daar houden mensen zich ook aan", vertelt Van de Sande. "Als je ergens gaat stoppen, steek je bijvoorbeeld even je hand op. En als je naar links of rechts gaat, geef je dat ook duidelijk aan. Mensen letten hier op elkaar." Ook rijden door rood licht is in Kopenhagen 'not done'. Het maakt dat fietsers in de Deense hoofdstad nauwelijks te maken krijgen met agressie in het verkeer. "Je zult weinig frustratie zien bij automobilisten. Ze houden juist heel erg rekening met de fietsers. Dat maakt het extra veilig, en het fietsen heel ontspannend."

Kopenhagen in Tour-sferen - EPA

Wat ook meehelpt, zijn de speciale groene paden: fietsstroken door de parken en het vele groen dat Kopenhagen rijk is. Ook bijzonder is het slingerpad, tien meter boven de grond, ver verheven boven het gemotoriseerde verkeer. Als er voor de fietsende Kopenhagenaar dan één dissonant is, dan is het de Tour de France die het fietsen in het centrum op de vrijdag - een werkdag - nagenoeg onmogelijk maakt. "Op sociale media zie je wel mensen hun frustratie uiten over het feit dat alles is afgesloten." Maar vanaf zaterdag, als het Tourpeloton westwaarts koerst, is Kopenhagen weer het domein van de fietsende locals.