Oud-voetbaltrainer Buter herkent zich in uitspraken Pauw, maar ontkent verkrachting

De man die door voormalig bondscoach Vera Pauw wordt beschuldigd van verkrachting is - zo vermoedt hij zelf - de 73-jarige oud-voetbaltrainer Piet Buter. De voormalige technisch directeur van FC Utrecht erkent dat hij in de jaren tachtig kortstondig een affaire met Pauw heeft had, maar stelt in het AD dat er van verkrachting "absoluut geen sprake" is geweest. "Dit komt voor mij en mijn gezin als een donderslag bij een heldere hemel", citeert de krant Buter. "Als ik iemand pijn heb gedaan, dan spijt me dat enorm. Maar wat ik nu allemaal hoor... Dit kán gewoon niet waar zijn. Zo zit ik niet in elkaar. Dat weet mijn gezin, dat weten mijn vrienden en kennissen. Ik ben echt totaal verbijsterd." Buter zich zich niet tot in detail te kunnen herinneren wat er tussen hem en Pauw is gebeurd in de jaren tachtig, "omdat het zo ontzettend lang geleden is. Maar één ding weet ik honderdduizend procent zeker: helemaal niets heeft er plaatsgevonden zónder wederzijds goedvinden."

Vera Pauw in haar huidige rol als bondscoach van de Ierse voetbalvrouwen - Getty Images

In een uitgebreide verklaring bracht Vera Pauw vrijdagavond naar buiten hoe ze meerdere malen, als speelster en later als bondscoach, slachtoffer is geweest van seksueel misbruik. Die ervaringen lijken, zo vertelt Pauw aan NRC, onderdeel van een groter geheel. Ondanks meldingen van grensoverschrijdend gedrag van KNVB-functionarissen ervaart ze structurele tegenwerking door de voetbalbond. "Gepland vernederingsbeleid", stelt de 59-jarige Pauw. Affaire "In oktober 1986 begint eigenlijk de ellende voor haar", vertelt NRC-journalist Hugo Logtenberg, een van schrijvers van het artikel. "Bij een voetbalkamp leert ze een ervaren coach kennen, veertien jaar ouder dan zij, waarna er een affaire ontstaat." "Het leidt tot seksueel onverkwikkelijke gebeurtenissen, zegt Logtenberg. "Het zijn stevige aantijgingen en dat verdient stevig onderzoek. In een wereld waarin vrouwenvoetbal niets voorstelde begon zij als jonge vrouw, als pionier en als liefhebber. En kijk waar het vrouwenvoetbal nu staat." Maar zo mooi als het vrouwenvoetbal zich ontwikkelde, zo lelijk ging het er achter de gesloten deuren in Zeist aan toe. Logtenberg deed samen met Danielle Pinedo onderzoek naar de aantijgingen van Pauw. De twee journalisten van NRC spraken met 25 betrokkenen, onder wie de man waar Pauw afgelopen juni alsnog aangifte tegen heeft gedaan vanwege verkrachting.

Dank jullie wel @PinedoNRC en @hugologtenberg voor de onophoudelijke energie en professionaliteit die jullie hebben gestopt in dit onderzoek/ artikel. Jullie hebben soms wat te stellen gehad met me. Het is eruit. Ik kan eindelijk door! https://t.co/JTod5O7kLG — Vera Pauw (@verapauw) July 1, 2022

De grondlegger van het Nederlandse vrouwenvoetbal heeft het zwaar in het mannenbolwerk van de KNVB. Logtenberg: "Ze opereert in een masculiene wereld, die volgens een vertrouwelijk onderzoek als horkerig te boek staat. Zeer vrouwonvriendelijk en ze probeert dat zo goed en zo kwaad als het gaat bij elkaar te brengen." Logtenberg refereert aan het onderzoek dat in 2021 in opdracht van de KNVB door een extern onderzoeksbureau is gestart en werd geleid door hoogleraar sport en recht Marjan Olfers. Het onderzoek komt pas op gang nadat Pauw, die zich inmiddels persona non grata voelt bij de KNVB, voor de vijfde keer aan de bel heeft getrokken. "Lang heeft ze rondgelopen met diepe schaamte: 'Ben ik naïef geweest? Ik heb hem (de coach, red.) zelf nog eens binnengelaten. Wie gelooft mij als ik dit vertel?' Dat zie je vaak in dit soort verhalen", zegt Logtenberg.

