Meermaals meldt Pauw misbruik, 'maar de KNVB reageert daar eigenlijk niet op'

"Het leidt tot seksueel onverkwikkelijke gebeurtenissen, zegt Logtenberg. "Het zijn stevige aantijgingen en dat verdient stevig onderzoek. In een wereld waarin vrouwenvoetbal niets voorstelde begon zij als jonge vrouw, als pionier en als liefhebber. En kijk waar het vrouwenvoetbal nu staat." Maar zo mooi als het vrouwenvoetbal zich ontwikkelde, zo lelijk ging het er achter de gesloten deuren in Zeist aan toe.

In een uitgebreide verklaring bracht Vera Pauw vrijdagavond naar buiten hoe ze meerdere malen, als speelster en later als bondscoach, slachtoffer is geweest van seksueel misbruik.

Dank jullie wel @PinedoNRC en @hugologtenberg voor de onophoudelijke energie en professionaliteit die jullie hebben gestopt in dit onderzoek/ artikel. Jullie hebben soms wat te stellen gehad met me. Het is eruit. Ik kan eindelijk door! https://t.co/JTod5O7kLG

Het onderzoek komt pas op gang nadat Pauw, die zich inmiddels persona non grata voelt bij de KNVB, voor de vijfde keer aan de bel heeft getrokken. "Lang heeft ze rondgelopen met diepe schaamte: 'Ben ik naïef geweest? Ik heb hem (de coach, red.) zelf nog eens binnengelaten. Wie gelooft mij als ik dit vertel?' Dat zie je vaak in dit soort verhalen", zegt Logtenberg.

Logtenberg refereert aan het onderzoek dat in 2021 in opdracht van de KNVB door een extern onderzoeksbureau is gestart en werd geleid door hoogleraar sport en recht Marjan Olfers.

De grondlegger van het Nederlandse vrouwenvoetbal heeft het zwaar in het mannenbolwerk van de KNVB. Logtenberg: "Ze opereert in een masculiene wereld, die volgens een vertrouwelijk onderzoek als horkerig te boek staat. Zeer vrouwonvriendelijk en ze probeert dat zo goed en zo kwaad als het gaat bij elkaar te brengen."

Tien jaar voor de start van het externe onderzoek, vanaf 2011, maakt Pauw meerdere keren melding van het seksuele misbruik. Logtenberg: "De ene keer is het schriftelijk, de andere keer mondeling en het gaat een keer per mail. Het gaat zo door in de loop der jaren en de KNVB reageert daar eigenlijk niet op."

"In die bewondering voor het werk wat ze doet, maar soms ook de ergernis van hoe ze te werk gaat, is er geen aandacht voor wát ze meldt", zegt Logtenberg over de kwestie. Totdat, zo vertelt de NRC-journalist, na nog meer weerstand en vernedering de maat vol is voor Pauw.

"Dat er onmin was tussen haar en de KNVB, was bij meer mensen in de sportwereld bekend, maar wat precies de aard was daarvan, wist niemand."

'Coach ontkent verkrachting'

De onderzoekscommissie, die haar bevindingen enkele weken geleden aan de KNVB presenteerde, concludeert hoe de bond "onvoldoende alert heeft gereageerd op de meldingen". Ook staat volgens de onderzoekers vast dat er "onvoldoende waardering en niet-erkenning door de KNVB is van haar prestaties en haar bijdrage aan de ontwikkeling van het Nederlandse vrouwenvoetbal".

Logtenberg en Pinedo hebben de man gesproken waartegen nu de aanklacht van verkrachting loopt. "Het is ons bekend om wie het gaat. De beschuldiging is groot, het is belangrijk om dat te checken. Hij erkent, schoorvoetend, dat er sprake was van een affaire, maar ontkent dat daar onoorbare zaken zijn gebeurd."