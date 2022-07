Hockeyvedette Matla heeft vlak voor WK eigenlijk nog maar één grote wens

Matla realiseert zich dat het verleden de komende weken als een rode draad door de mondiale titelstrijd zal lopen, hoezeer de speelsters van Oranje zich ook hebben voorgenomen zich op het WK te focussen. "Al kunnen we natuurlijk niet ontkennen dat hetgeen is voorgevallen er is geweest en onderdeel was van het proces. En dat proces willen we juist beëindigen."

Want alles, ook de 25-jarige Matla kan het niet ontkennen, is nu eenmaal anders sinds de uitkomsten van het onderzoek naar angstcultuur en mentale mishandeling bij het Oranje onder bondscoach Alyson Annan naar buiten kwamen.

Drie keer Europees kampioen, in 2017, 2019 en 2021. Het WK in 2018. En vorig jaar winnares van olympisch goud in Tokio. De conclusie? "Statistisch gezien zou het dus logisch zijn dat we dit WK ook winnen. Al is dat natuurlijk nooit vanzelfsprekend."

Nee, klinkt het welhaast verontschuldigend, ze is niet zo van de statistieken. "Sorry." Nou ja, op dat ene, niet geheel onbelangrijke gegeven na dan. Sinds Frédérique Matla op 11 juni 2017 debuteerde in het Nederlands hockeyelftal, won ze elk internationaal titeltoernooi waar ze aan deelnam.

De prioriteiten liggen inmiddels ook elders dan alleen bij winnen, zegt Matla. "Balans zoeken, de prestatiecultuur opnieuw inrichten en plezier hebben. Er is in de selectie meer individuele vrijheid. Je kunt weer zeggen, doen en laten wat je wilt." Korte stilte. "Nou ja, binnen bepaalde kaders dan, hè?"

Of de onderlinge omgang veranderd is? Matla lacht. "Dat is wel te hopen, omdat daar natuurlijk best wel wat kritiek op was." Voorlopige conclusie: "We zijn goed op weg. Het kan alleen maar beter worden."

Toeval of niet, de Pro League 2022, het eerste toernooi na de onthullingen over het verziekte klimaat bij Oranje, ging meteen verloren. Nederland werd achter Argentinië tweede. "Of er een oorzakelijk verband is? Daar heb ik eigenlijk niet over nagedacht. En dat is misschien maar goed ook."

Matla verstaat inmiddels de kunst van het omdenken. "Ik ben er niet rouwig om hoe de Pro League is verlopen en hoe we dat toernooi zijn geëindigd." Soms is verliezen belangrijker dan winnen. Het gaat erom met welke intentie je in het veld staat, zegt ze. Matla is blij dat het keurslijf in ieder geval is afgeworpen. Vrijheid, blijheid.

WhatsAppgroep 'Voetbalselectie'

Wie in de aanloop naar het WK tijdens de vrije uurtjes op bed wil liggen, trekt zich terug op haar hotelkamer. Wie zin heeft in koffie, bestelt ergens in een hippe tent in de buurt van het hotel een latte macchiato of frappuccino. En wie zin heeft om een balletje te trappen, kan te allen tijde terecht in de WhatsAppgroep 'Voetbalselectie', die Matla speciaal voor haar teamgenoten van Oranje heeft aangemaakt.

Wat ooit begon als een geintje, is inmiddels uitgegroeid tot een vast ritueel in de aanloop naar iedere interland. Alsof ze op Ipanema staan, het veelbezongen strand van Rio de Janeiro waar tijdens zonnige weekeinden duizenden Brazilianen in de branding een balletje hooghouden. Zo spelen Matla en "een stuk of acht" ploeggenoten in een kring een voetbal naar elkaar toe zonder dat deze de grond mag raken.

