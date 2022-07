Etappe 2: weerbericht niet gunstig voor waaiervorming op brug van 18 kilometer

Meer dan tweehonderd kilometer moeten de renners vandaag afleggen in de tweede etappe van de Tour de France. Toch gaat het in de voorbeschouwing eigenlijk vooral over één specifieke brug waar het peloton overheen gevoerd wordt: de Storebæltsbroen. Waaierliefhebbers kijken daar handenwrijvend naar uit. De brug vormt een achttien kilometer lange oversteek van Halsskov naar Nyborg, de finishplaats van de tweede etappe. "Als het gaat waaien, dan kan het gaan spoken daar", verwacht wielercommentator Joris van den Berg. "Vooral de wat kleinere klimmers zoals Quintana en Gaudu zullen met angst richting die brug fietsen."

Het profiel van de tweede etappe van de Tour - NOS

Kijkend naar de weersvoorspelling ligt het niet voor de hand dat het peloton direct uit elkaar getrokken wordt in waaiers. Een temperatuur van rond de twintig graden en weinig bewolking belooft niet veel spektakel, maar met windkracht vier verwacht Van den Berg dat er toch ploegen zijn die wat willen proberen. "Ze krijgen nu al een kans om de concurrenten pijn te doen", aldus de commentator, die vervolgens direct Jumbo-Visma noemt als ploeg die het peloton wel eens in waaiers zou kunnen gaan trekken. "Die kans zullen ze echt niet voorbij laten gaan." Primoz Roglic heeft na de openingstijdrit een kleine achterstand van negen seconden op zijn concurrent Tadej Pogacar, maar die zal met allesbehalve een gerust hart aan de tweede etappe beginnen. Van den Berg herinnert zich de Tour van 2020, toen Pogacar in de zevende rit 'zat te slapen' en vervolgens bijna anderhalve minuut aan z'n broek kreeg. En in de huidige Ronde van Frankrijk mist de tweevoudig winnaar een belangrijke helper: Matteo Trentin. "Die is heel belangrijk op het vlakke. Dus zijn ploeg is wel enigszins kwetsbaar." Of toch gewoon een sprint? Als het peloton zich achttien kilometer lang rustig houdt en gemoedelijk richting Nyborg fietst, lijkt een massasprint de rit te gaan beslissen. En dan is Fabio Jakobsen topfavoriet, volgens analist en oud-wielrenner Marcel Kittel.

Etappe 2: de Storebæltsbroen, een brug van achttien kilometer lang - NOS

Kittel: "Niet alleen omdat Jakobsen een supersterke sprinter en in vorm is, maar ook omdat hij een sterke ploeg heeft." Hij doelt vooral op Michael Mørkøv, de Deen die de sprint moet gaan aantrekken voor de Nederlandse debutant in de Tour. Jakobsen vs. Groenewegen In de sprint gaat Jakobsen ongetwijfeld Dylan Groenewegen tegenkomen. En ook al is het bijna twee jaar geleden, zijn val in Polen zal altijd een prominente plek blijven opeisen in zijn geheugen. Vergeten wat Groenewegen daar deed, dat kan en wil Jakobsen niet. "Of ik zonder bijgedachten kan sprinten tegen hem? Nee... Nee. Ik denk dat dat ook niet vreemd is. Zeker niet als er hekken in de buurt komen. Of er ontstaat een gaatje in de sprint", liet Jakobsen een week geleden al weten. Voor de etappezege moeten de Nederlanders ook nog afrekenen met andere favorieten, als Jasper Philipsen, Caleb Ewan, Wout van Aert en Alexander Kristoff.