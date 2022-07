Drie agenten en politiehond doodgeschoten bij urenlange belegering VS

In de Amerikaanse staat Kentucky zijn drie politieagenten omgekomen bij een schietpartij. Ook een politiehond werd doodgeschoten. Daarnaast raakten vijf collega's gewond bij een urenlange confrontatie met een schutter.

De agenten gingen in de plaats Allen langs bij de verdachte na een melding van huiselijk geweld. De man opende daarbij het vuur op de agenten. Wat er precies is voorgevallen is nog onduidelijk.

De plaatselijke sheriff sprak van "een regelrechte hel" waarin de agenten terechtgekomen waren. Volgens hem had de dader een vooropgezet plan om de agenten aan te vallen. "Ze hadden geen enkele kans."

De 49-jarige schutter kon na een urenlange patstelling worden overgehaald zich over te geven, onder meer na gesprekken met familieleden. Hij is voorgeleid voor moord.