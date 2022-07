Volleybalsters boeken zege in Nations League na voetfout Belgische ster

De Nederlandse volleybalsters hebben in de Nations League met 3-1 gewonnen van België: 21-25, 26-24, 25-20 ,25-21. Nederland had in Calgary anderhalve set weinig in te brengen, maar de wedstrijd kantelde nadat Elles Dambrink de nauwelijks scorende Celeste Plak had vervangen.

Door twee fouten van Britt Herbots, die tot dat moment het verschil maakte voor België, kwam Oranje na een achterstand van vijf punten langszij. Een voetfout van de Belgische ster op 25-24 leverde setwinst op.

Nederland had vanaf dat moment het duel stevig in handen. Het won overtuigend en met goed spel de derde en vierde set. Dankzij de overwinning passeert Oranje België op de ranglijst.

Geen rol van betekenis

Nederland speelt met de dertiende plaats geen rol van betekenis in de Nations League. De eerste acht gaan naar de kwartfinales. Oranje sluit de Nations League maandag af met een wedstrijden tegen Canada.