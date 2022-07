Basketballers geven voorsprong weg en verliezen in WK-kwalificatie van IJsland

De Nederlandse basketballers hebben in Hafnarfjordur verzuimd revanche te nemen voor de nederlaag tegen IJsland in het eerste duel van de kwalificatie voor het WK. In november verloor Oranje in Almere met 77-79, nu met 66-67.

Nederland snelde vrijdag vroeg in het tweede kwart van 20-16 naar 29-16 en leidde bij rust met 35-21. Net als in Almere ging Oranje na rust knoeien. Vijf minuten voor tijd leidde IJsland en Oranje kreeg het gaatje niet gedicht.

Geen gevolgen

Het is voor Nederland een nederlaag zonder grote gevolgen. Omdat Rusland na de inval in Oekraïne werd geschorst door de FIBA, waren alle overige landen in kwalificatiegroep H (Nederland, IJsland en Italië) al zeker van de volgende kwalificatieronde.