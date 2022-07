Lampaert vol ongeloof na ritzege en gele trui: 'Voelde me net Verstappen vandaag'

"Ik ben maar gewoon een boerenzoon, hè!" Het zijn de woorden van Yves Lampaert na zijn zege in de openingstijdrit van de Tour de France. Toch is de Belg in zijn thuisland al een tv-ster dankzij een realityserie over hem en nu is hij ook een bekend gezicht voor de rest van de wereld.

Zijn ogen vullen zich razendsnel met tranen als hij ziet dat ook de laatst gestarte renner niet aan zijn tijd komt. Hij wint niet alleen de tijdrit, maar mag ook nog eens de gele trui om zijn schouders trekken.

"Mijn hoofd spat uit elkaar", is de eerste reactie van de Belg. "Ik wist wel dat ik in vorm was, maar om een etappe te winnen in de Tour. En dan in een tijdrit specialisten verslaan zoals Van Aert, Van der Poel en Ganna."