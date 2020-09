NAC Breda naast Cambuur en Roda na tweede zege

Na een handsbal van Guus Joppen kreeg NAC in de 29ste minuut een strafschop en die werd benut door Huseyin Dogan. Invaller Sydney van Hooijdonk besliste de wedstrijd in blessuretijd door met een schot door de benen van doelman Stijn van Gassel.

Halverwege was de stand al 3-4. Die zeven treffers werden gemaakt in 37 minuten. De laatste drie goals vielen van de 86ste tot de 88ste minuut. De Belg Xian Emmers zorgde voor 3-5, Elías Már Ómarsson bracht met zijn derde treffer van de middag de spanning nog even terug en het slotwoord was met de 4-6 aan Tim Receveur.

FC Den Bosch versloeg FC Dordrecht zondag met 2-1. Paco van Moorsel maakte vijf minuten voor tijd het winnende doelpunt. Bij de bezoekers ontbrak trainer Harry van den Ham op de bank. Hij had lichte verhoging en bleef vanwege de coronaregels uit voorzorg thuis. Assistent-trainer Ben Kinds nam in Den Bosch de honneurs waar.