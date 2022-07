Man overleden in Franeker na verzet tegen agenten

In Franeker is een man overleden, nadat hij zich volgens de politie hevig had verzet tegen agenten.

De politie kreeg vanmiddag een verzoek om assistentie te verlenen bij hulpverlening in een woning aan de Franciscushof. Volgens de politie verzette de man zich hevig toen agenten bij de woning aankwamen en moesten ze pepperspray en een stroomstootwapen gebruiken.

Terwijl de agenten probeerden de man onder controle te brengen, raakte hij buiten westen. Er is geprobeerd hem te reanimeren, maar tevergeefs. De man is ter plekke overleden, meldt Omrop Fryslân.

Waarom de man zich verzette is niet duidelijk. Dat wordt onderzocht. Omdat er agenten bij de zaak betrokken waren, doet ook de rijksrecherche onderzoek.