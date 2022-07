YouTuber Technoblade (23) overleden, familie plaatst afscheidsvideo

Technoblade, die anoniem wilde blijven, startte zijn YouTubekanaal in 2013. Vorig jaar maakte hij bekend dat hij aan kanker leed. Vandaag verscheen een afscheidsvideo op het kanaal getiteld 'So long nerds'.

De populaire Amerikaanse YouTuber Technoblade is op 23-jarige leeftijd overleden aan kanker. Hij was vooral bekend van video's waarin hij het spel Minecraft speelt op YouTube. Daar had hij meer dan 11 miljoen abonnees.

In die video leest de vader van de bekende gamer een boodschap van zijn zoon voor die is bedoeld voor de fans. Het was de bedoeling dat Technoblade die zelf zou voorlezen. "Hij wilde wachten tot hij wat beter was, maar hij heeft te lang gewacht", zegt zijn vader geëmotioneerd in de video. In de persoonlijke boodschap neemt de gamer afscheid van zijn fans en maakt hij zijn voornaam bekend: Alex en niet Dave, zoals hij eerder voor de grap had gezegd.

Zijn vader vertelde verder hoe de video tot stand was gekomen. "Hij schreef een paar alinea's en toen was het op. Hij leefde daarna nog acht uur. We hebben allemaal afscheid kunnen nemen."

'Gelukkigste jaren van mijn leven'

De populaire gamer wilde in zijn laatste boodschap ook duidelijk maken hoe belangrijk zijn YouTube-volgers voor hem waren. "Als ik nog honderd levens zou hebben, zou ik er iedere keer voor kiezen Technoblade te zijn, want dat waren de gelukkigste jaren van mijn leven."

Technoblade was er veel aan gelegen zijn identiteit geheim te houden, een wens die zijn familie ook na zijn dood wil respecteren. "Hij vermeed persoonlijke roem en werkte hard om zijn identiteit privé te houden", zegt zijn moeder in de afscheidsvideo. "We vragen om zijn wensen te respecteren en nu zijn privacy en die van zijn familie te beschermen."