Oud-bondscoach Pauw: 'Ben als speelster verkracht door voetbalprominent'

"De afgelopen jaren heb ik bij de KNVB geprobeerd gehoor te krijgen, maar het mocht niet baten", zegt ze. Pauw heeft het seksueel misbruik naar eigen zeggen vijf keer aangekaart, maar de bond ondernam geen verdere actie. Daarom zag Pauw geen andere oplossing dan in juni naar de politie te stappen. "Ik wil erkenning voor het leed dat me is aangedaan."

"Ik heb dit 35 jaar geheim gehouden. Zelfs mijn naasten wisten niet van de verkrachting. Dit is het aller moeilijkste in mijn leven. Maar eindelijk ben ik klaar om verder te gaan, ik ben trots op wie ik ben", aldus Pauw, die wordt gezien als grondlegger van het professioneel vrouwenvoetbal in Nederland.

Later kwamen daar nog twee seksuele mishandelingen bij door twee andere mannen, die net als de functionaris op dat moment werkzaam waren binnen het Nederlandse voetbal. In 1997 door een oudere docent en in 2004, als Pauw bondscoach is, door een collega-coach tijdens een fotoshoot.

Vera Pauw, voormalig voetbalster en oud-bondscoach van de Oranjevrouwen, is als speelster verkracht door een hoge voetbalfunctionaris. Dat meldt Pauw in een verklaring op Twitter en in een uitgebreid artikel in NRC.

This has been the toughest thing in my life but, finally, I'm ready to move on and be proud of who I am Vera 💚 pic.twitter.com/27v25nFViP

Pauw: "Sommige mensen houden de verkrachting en het seksueel misbruik liever stil dan mij de nodige hulp te bieden bij het naar buiten treden met dit verhaal. Ik kan die stilte niet langer delen."

In het artikel in NRC doet Pauw voor het eerst haar volledige verhaal. "Ze hebben mijn leven geruïneerd. Ik wil erkenning voor het leed dat me is aangedaan."

Bij Pauw overheerst nu, na het doen van haar verhaal, vooral opluchting. "Ik had in '86 meteen naar buiten moeten treden over de verkrachting. Ik schaam me niet meer en ik voel me niet meer schuldig", zegt ze. "Ik wil dat mensen weten wat er is gebeurd en begrijpen wie ik echt ben, zodat ik weer kan leven in vrijheid."

Reactie KNVB: 'Zeer geschrokken'

In een schriftelijke reactie aan NRC laat de KVNB weten "zeer geschrokken te zijn van Pauws ervaringen". De bond onderschrijft dat onderzoek heeft uitgewezen dat er "niet scherp genoeg is gereageerd op de signalen van Pauw over seksueel misbruik."

"Het is onacceptabel dat Vera destijds niet de veilige werkomgeving heeft ervaren waar ze recht op had. In het contact met Vera hebben wij ervaren dat deze situatie helaas zeer veel impact op haar heeft en dat spijt ons."

De bond zegt alles zo snel mogelijk "maar wel uitermate zorgvuldig" intern en met Pauw te willen bespreken. "Zodat we acties kunnen uitzetten. Ook met het oog op herstelbemiddeling."

