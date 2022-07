'Gevangenen systematisch mishandeld in Palestijnse gebieden'

De Palestijnse autoriteiten op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook maken zich schuldig aan willekeurige arrestaties en systematische mishandeling van critici en tegenstanders. Dat staat in een rapport van Human Rights Watch.

De mensenrechtenorganisatie roept donoren op betalingen aan de Palestijnse politie te staken. Ook verzoekt de organisatie het Internationaal Strafhof onderzoek te doen naar de mensen die zich schuldig maken aan machtsmisbruik. Volgens Human Rights Watch gebeurt dat op zo'n grote schaal dat er mogelijk sprake is van misdaden tegen de menselijkheid.

Nizar Banat

Aanleiding voor het rapport is de dood van Nizar Banat, een van de prominentste critici van de Palestijnse Autoriteit. Hij beschuldigde de Palestijnse Autoriteit van corruptie. Een jaar geleden werd hij in alle vroegte door tien mannen uit zijn huis gesleurd.

Een paar uur later werd hij in zijn cel doodgeslagen. Hij stikte in zijn bloed. Zijn dood leidde tot dagenlange protesten die met geweld uiteengeslagen werden en leidden tot nieuwe arrestaties en martelingen.

Human Rights Watch concludeert dat de Palestijnse Autoriteit sindsdien is doorgegaan met het arresteren en mishandelen van critici. In Gaza maakt ook Hamas zich hier schuldig aan. "Systematisch machtsmisbruik van de Palestijnse Autoriteit en Hamas vormt een essentieel onderdeel van de onderdrukking van het Palestijnse volk", zo concludeert Human Rights Watch.

De verantwoordelijken voor de dood van Banat zijn nog niet berecht, en Human Rights Watch betwijfelt of ze hun gerechte straf krijgen.

Honderden gevallen van mishandeling

Hamas en de Palestijnse Autoriteit zeggen dat de misstanden slechts geïsoleerde incidenten zijn, die worden onderzocht en waarvoor daders ter verantwoording worden geroepen. Maar volgens Human Rights Watch wordt dat door de feiten ontkracht.

Vorig jaar ontving de organisatie 253 klachten over marteling en mishandeling en 279 klachten over willekeurige arrestaties door de Palestijnse Autoriteit op de Westoever. Ook kreeg Human Rights Watch 193 klachten over marteling en mishandeling en 97 klachten over willekeurige arrestaties in de Gazastrook. In beide gebieden gaan de daders steeds vrijuit, aldus Human Rights Watch.

Israël

Het rapport gaat hoofdzakelijk over misstanden door de Palestijnse autoriteiten, maar beschrijft ook machtsmisbruik van de Israëlische autoriteiten in de bezette gebieden. Sinds 2001 zijn er 1300 klachten over marteling en mishandeling geweest.

In slechts twee gevallen heeft dat geleid tot een strafonderzoek. In geen enkel geval heeft het geleid tot vervolging van de verantwoordelijken, aldus Human Rights Watch.