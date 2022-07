Utrecht legt veel scorende voormalig Oranje-international Dost vast

Kijk hieronder naar wat Henk Fraser een week geleden bij de start van de voorbereiding zei over Bas Dost.

Dost begon zijn profloopbaan bij FC Emmen en na Heracles Almelo en sc Heerenveen ging hij succesvol verder in het buitenland bij VfL Wolfsburg, Sporting Portugal, Eintracht Frankfurt en Club Brugge. Hij scoorde 213 keer in 400 competitiewedstrijden. In 2012 werd hij als spits van Heerenveen topscorer van de eredivisie.

Na achttien interlands, een goal en lang nadenken bedankte Dost in 2018 voor Oranje, omdat hij vond dat hij te vaak ter discussie stond.

"Het is geweldig om Bas te mogen verwelkomen in Utrecht", zegt technisch directeur Jordy Zuidam van FC Utrecht op de website van de club. "Bas is een winnaar, ontzettend gedreven, neemt een enorme bak aan ervaring met zich mee en heeft door de jaren heen laten zien dat hij overal en altijd tot scoren komt."