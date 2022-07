Wereldtopper Jabeur nog niet op de proef gesteld op Wimbledon, Kerber onderuit

Ons Jabeur, de nummer twee van de wereld, is op Wimbledon doorgedrongen tot de achtste finales. De Tunesische, die dit jaar bij de wereldtop aansloot maar op Roland Garros al in de eerste ronde verloor, rekende af met de Française Diane Parry: 6-2, 6-3.

Jabeur treft in de vierde ronde Elise Mertens. De Belgische schakelde de winnares van 2018, Angelique Kerber, uit met 6-4, 7-5.

Veertien punten op rij

De 27-jarige Jabeur was nog niet op de proef gesteld en ook de mondiale nummer 77 legde haar het vuur niet na aan de schenen. Ze brak de 19-jarige Parry op dier eerste drie opslagbeurten, al had de Tunesische daar wel twaalf breekkansen voor nodig.

Jabeur was in de volgende set een stuk slagvaardiger: vanaf 3-3 en 30-30 trok ze met liefst veertien punten op rij de zege over de streep. De Tunesische, die vorig jaar in de kwartfinales strandde, speelde dit jaar vier finales, waarvan ze er twee won (Madrid en Berlijn).