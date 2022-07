Lampaert stunt met tijdritzege en geel in Tour, Pogacar snelste van favorieten

Yves Lampaert heeft voor een stunt gezorgd door de openingstijdrit van de Tour de France te winnen en daarmee de eerste gele trui te veroveren. De 31-jarige Belg van QuickStep was verrassend vijf seconden sneller dan zijn landgenoot Wout van Aert.

"Mijn hoofd spat uit elkaar", reageerde een emotionele Lampaert. "Ik wist dat ik in goede vorm stak, maar om een etappe te winnen in de Tour. De proloog nog wel. Om Van Aert, Van der Poel, Ganna te kloppen. Ik ben maar gewoon een boerenzoon uit België."

Tadej Pogacar deelde op zijn beurt een eerste kleine tik uit in de strijd om de eindzege. Hij zette de derde tijd neer en was negen seconden sneller dan concurrent Primoz Roglic, die de achtste tijd reed.

Regenachtig Kopenhagen

Een jaar later dan gepland deed de Tourkaravaan alsnog Kopenhagen aan. Vanwege de coronapandemie werd het Grand Départ vorig jaar namelijk verplaatst naar Frankrijk. In de regenachtige hoofdstad van Denemarken was vrijdag een tijdritparcours van 13,4 kilometer uitgestippeld.

De tijdritspecialisten en favorieten voor de eindzege gingen al vroeg van start. Mathieu van der Poel was als twaalfde al aan de beurt om van het startpodium af te rollen. In de Giro d'Italia pakte hij dit jaar in de eerste rit de leiderstrui en in de Tour van vorig jaar reed hij liefst zes dagen in het geel. Op de gele trui in deze editie moet hij echter nog even wachten.